Sturmjuwel Uzun glänzt mit Doppelpack: „Sehr guter Start“

Can Yilmaz Uzun - Der Nürnberger Can Yilmaz Uzun jubelt über seinen Treffer zum 1:0. - Foto: Daniel Karmann/dpa

Can Uzun beschert dem 1. FC Nürnberg einen Topstart in die Rückrunde. Die Premiere von Rostocks Trainer Mersad Selimbegovic geht daneben. Ein Club-Stürmer gibt ein vielversprechendes Debüt.

Dank Sturmjuwel Can Uzun hat der 1. FC Nürnberg einen Traumstart in die Rückrunde hingelegt. Mit einem Doppelpack in der 15. und 36. Minute war der Teenager beim 3:0 (2:0) am Samstag vor 27 763 Zuschauern der Mann des Spiels und vermieste Mersad Selimbegovic das Debüt als Trainer von Hansa Rostock.

Nach nervösem Beginn feierten die Franken gegen harmlose Gäste auf überzeugende Weise ihren achten Saisonsieg in der 2. Fußball-Bundesliga. „Das war ein sehr guter Start, so wollen wir weitermachen“, befand Uzun. Nürnbergs Trainer Cristian Fiel resümierte: „Wenn man die 90 Minuten sieht, dann kann man von einem verdienten Sieg sprechen.“

Klaus statt Mathenia im Tor

Beim vielversprechenden Blitzdebüt von Stürmer Sebastian Andersson nahm Jens Castrop (51.) schon kurz nach dem Seitenwechsel bei frostigen Temperaturen mit seinem Treffer jegliche Brisanz aus dem Nürnberger Heimspiel. Die zweikampfstarke Mannschaft von Trainer Fiel kann sich in der Tabelle weiter nach oben orientieren, die Rostocker rutschten dagegen von Relegationsplatz 16 auf den direkten Abstiegsrang 17 ab.

Fiel entschied sich im Tor für Carl Klaus und gegen die langjährige Nummer eins Christian Mathenia. Im Sturm durfte Winterneuzugang Andersson beginnen. Der zuletzt vereinslose Schwede empfahl sich als Anspielstation, hatte allerdings bei zwei Kopfbällen (22., 45.+1) Abschlusspech. Bei seiner Auswechslung nach 70 Minuten wurde Andersson mit Applaus vom fränkischen Publikum verabschiedet.

Uzuns kleine Vorahnung beim Führungstor

„Wenn er so ein Spiel hinlegt, kann man zufrieden sein“, sagte Fiel über den neuen Angreifer, der erst vor vier Tagen einen stark leistungsbezogenen Vertrag bis zum Ende der Saison unterschrieben hatte. „Es war ein gutes Spiel für uns“, meinte Andersson selbst.

Da hatte Uzun quasi schon längst alles für den Club klargemacht. Erst gelang ihm ein herrliches Tor fast aus dem Nichts, als der 18-Jährige von der linken Strafraumgrenze mit rechts traf. „Ich habe schon gemerkt, als der Ball von meinem Fuß weggekommen ist, dass der gut kommen kann“, meinte der junge Angreifer. Anschließend fing er gedankenschnell einen Einwurf von Alexander Rossipal ab und versenkte wieder eiskalt. Es waren seine Saisontore sieben und acht. Castrop erhöhte dann noch gegen ungefährliche Gäste.

