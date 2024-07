Sturm, Hagel, Starkregen: Am Freitag ziehen erneut Unwetter über Bayern

In Teilen Bayerns soll es im Laufe des Tages schwer gewittern. Zudem wird es wieder kälter.





In Bayern werden im Laufe des Tages Unwetter erwartet. Bis in die Nacht zum Samstag ist mit Gewittern zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Zudem soll kältere Luft aufziehen.



Damit verbunden seien zum Teil heftiger Starkregen, Hagel und lokal Böen zwischen 60 und 80 Kilometern pro Stunde. Vereinzelte schwere Sturmböen um 90 Kilometer pro Stunde sind den Wetterexperten zufolge nicht ausgeschlossen.



In der Oberpfalz, wo am Freitag die Schlossfestspiele Regensburg starten, und in Niederbayern, wo am Abend in Vilshofen die „Donau in Flammen“ steht, soll es vor allem am Nachmittag ab ungefähr 15 Uhr bis gegen 19 Uhr und dann wieder spätabends ungemütlich werden. Das prognostizierte der Regenradar zumindest am Freitagvormittag.

