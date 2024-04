Stürmisches Wetter: Warnung vor Orkanböen an den Alpen

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat in ganz Bayern vor Sturmböen gewarnt - an den Alpen teilweise auch vor Orkanböen. Oberhalb von 1500 Metern wurde am Montag vor Böen mit Geschwindigkeiten bis zu 130 Kilometer pro Stunde gewarnt. In Alpentälern seien noch Böen mit etwa 80 Stundenkilometern möglich.

Erst am Donnerstag sollte laut dem DWD der Wind abschwächen. Der Dienstag soll jedoch noch stürmisch und bewölkt werden. Die Temperaturen liegen dabei zwischen zehn und 16 Grad. Sowohl der Mittwoch als auch der Donnerstag zeigen sich laut Vorhersage stark bewölkt. Zeitweise kann es regnen. Die meiste Chance auf Sonne haben die Bayern im Süden.

