Stürmer Emreli beim 1. FC Nürnberg im Mannschaftstraining

Darauf hat Miroslav Klose gewartet. Sturm-Hoffnung Mahir Emreli kann nach einer Verletzung erstmals mit der Mannschaft des 1. FC Nürnberg trainieren - zumindest teilweise.

Sturm-Hoffnung Mahir Emreli hat beim 1. FC Nürnberg einen großen Schritt zu seinem Comeback gemacht. Der Nationalstürmer aus Aserbaidschan ist zumindest teilweise ins Mannschaftstraining eingestiegen. Emreli absolvierte das Aufwärmen komplett, bei der anschließenden Spielform war er nach Angaben des fränkischen Fußball-Zweitligisten „als Joker mit von der Partie“.

Trainer Miroslav Klose gefallen die Fortschritte des 27-Jährigen, den zuletzt eine Sprunggelenksverletzung ausgebremst hat. „Es freut mich sehr, dass Mahir nun Teile des Mannschaftstrainings mit absolviert“, äußerte der Weltmeister von 2014.

Ein Einsatz gegen Aue kommt bei Emreli zu früh

Auch Enrico Valentini, Jannik Hofmann und Janni Serra standen wieder mit der Mannschaft auf dem Rasen. Sie machten nach Vereinsangaben ebenfalls einen Großteil der Einheit am Vormittag mit. Benjamin Goller ist sogar komplett zurück im Mannschaftstraining.

„Benni Goller ist inzwischen sogar vollintegriert. Er ist im Training auch gefallen, hat sich überschlagen und sich gar keine Gedanken darüber gemacht. Das ist ein super Zeichen“, sagte Klose. Goller soll im Testspiel gegen den FC Erzgebirge Aue am Donnerstag (14.00 Uhr) Einsatzminuten bekommen, für Emreli wäre das noch zu früh.

Die Franken hatten den Stürmer Anfang August verpflichtet. Er stand zuletzt bei Dinamo Zagreb in Kroatien unter Vertrag. Emreli absolvierte für Aserbaidschan bislang 48 Länderspiele. Für den 1. FC Nürnberg geht es in der 2. Bundesliga am 14. September bei Aufsteiger SSV Ulm weiter. Der Club ist aktuell Tabellen-13.

