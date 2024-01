Stürmer Andersson Trainingsgast beim 1. FC Nürnberg

Was hat er drauf? Seit einem halben Jahr ist Sebastian Andersson ohne Verein. Nun spielt der ehemalige schwedische Fußball-Nationalstürmer beim 1. FC Nürnberg vor.

Der ehemalige schwedische Fußball-Nationalspieler Sebastian Andersson (32) trainiert beim 1. FC Nürnberg mit. Der seit einem halben Jahr vereinslose frühere Bundesligastürmer spielt seit Donnerstag bei Trainer Cristian Fiel vor, wie die Franken mitteilten. Andersson stand in Deutschland bereits beim 1. FC Kaiserslautern, 1. FC Union Berlin und zuletzt 1. FC Köln unter Vertrag. In Köln wurde er im vergangenen Sommer nicht mehr weiterbeschäftigt. Andersson erzielte in 75 Bundesligaspielen 18 Tore.

„Wie lange Sebastian bei uns bleibt, ist noch offen. Wir haben aber so die Möglichkeit, ihn genauer zu beobachten und uns auch ein Bild von ihm zu machen“, sagte Nürnbergs Sportdirektor Olaf Rebbe über Andersson, der nach der Leihe von Christoph Daferner zu Ligarivale Fortuna Düsseldorf eine Alternative für den Angriff sein könnte.

