Studie: Bayerische Kommunen stehen finanziell sehr gut da

Entwicklung der Kommunalfinanzen - Das Wort Grundsteuer auf einem Bescheid für die Grundsteuer. - Foto: Bernd Weißbrod/dpa

Bayern gehört traditionell zu den finanzstärksten Regionen in Deutschland. Das zeigt auch die Finanzlage der Kommunen - obwohl auch dort die Krisen sichtbar werden. Und es gibt regionale Unterschiede.

Die bayerischen Kommunen stehen finanziell im Ländervergleich nach wie vor sehr gut da - können allerdings noch nicht an Vor-Krisen-Zeiten anknüpfen. Das geht aus einem neuen «Kommunalen Finanzreport» der Bertelsmann Stiftung hervor. Daraus ergibt sich aber auch, dass es immense Unterschiede zwischen verschiedenen Kommunen im Freistaat gibt - München und anderen finanzstarken Regionen auf der einen Seite, einigen Landkreisen beispielsweise in Oberfranken auf der anderen Seite. Die Studie, die die Kommunalfinanzen aller deutschen Flächenländer anhand aktueller Statistiken untersucht, erscheint alle zwei Jahre.

Trotz stark steigender Ausgaben erzielten die bayerischen Kommunen im vergangenen Jahr demnach insgesamt einen Haushaltsüberschuss. Mit «nur» 634 Millionen Euro sei dieser jedoch gering gewesen «und weit entfernt von den Werten Baden-Württembergs», hieß es in einer Mitteilung der Stiftung. Gleichwohl sei die finanzielle Lage «ausgesprochen stabil». In den vergangenen zehn Jahren habe nur im Corona-Jahr 2020 ein Defizit verbucht werden müssen. Allerdings hatten die bayerischen Kommunen vor der Corona-Krise insgesamt fast durchgängig Überschüsse von mehr als einer Milliarde Euro verbucht.

«Haushaltskrisen kennt Bayern im Grunde nicht. Die finanziellen Handlungsspielräume sind vorhanden und die kommunale Selbstverwaltung funktioniert», sagt Kirsten Witte, Kommunalexpertin der Stiftung.

In den vergangenen fünf Jahren stiegen die Einnahmen der Kommunen unter anderem aus Gewerbe-, Einkommens- und Grundsteuer auf 24 Milliarden Euro. Im Vergleich der Bundesländer liegen die bayerischen Kommunen demnach nach den hessischen an zweiter Stelle. Allerdings falle das Steueraufkommen auch in Bayern regional ungleichmäßig aus: «Die Hälfte der Kommunen erreicht nicht den bundesweiten Durchschnitt», hieß es in der Mitteilung. München samt Umland zählten hingegen seit Jahren zu steuerstärksten deutschen Regionen überhaupt. Die Stadt München erziele je Einwohner das Dreieinhalbfache der Gemeinden im Kreis Haßberge, Bayreuth oder Rhön-Grabfeld.

