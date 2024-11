Stromausfall: Baustellenfahrzeug fährt gegen Leitung

Polizei Blaulicht - Nach einem Unfall an der Baustelle waren mehrere Gemeinden vorübergehend ohne Strom. (Symbolbild) - Foto: Lino Mirgeler/dpa

An einer Baustelle auf der A93 kommt es zu einem Unfall. Was folgt, ist ein großflächiger Stromausfall in den Gemeinden ringsherum.

Ein Baustellenfahrzeug ist auf der A93 gegen eine Hochspannungsleitung gefahren und hat damit einen Stromausfall im Landkreis Regensburg verursacht. Davon betroffen waren am Montagabend mehrere Gemeinden rund um Regenstauf, wie die Polizei mitteilte. Wie viele Menschen dort wohnen, konnte der Pressesprecher nicht sagen.

Nach knapp einer Stunde war die Stromversorgung wiederhergestellt. Die Autobahn war für etwa eine halbe Stunde gesperrt.

Den Angaben zufolge war das Fahrzeug mit einer aufgestellten Mulde in einem Baustellenbereich gefahren, wie es hieß. Die Mulde sei dann gegen die Stromleitung, die über die Autobahn führt, geprallt. Der 46-jährige Fahrer blieb unverletzt. Lediglich die Reifen des Fahrzeugs schmolzen etwas an.

© dpa-infocom, dpa:241112-930-286350/1