Stromausfälle in Ober- und Ostbayern: Techniker kommen nur schwer an Schadensstellen

Die Schneemassen führen in ganz Bayern bereits den ganzen Samstag über zu zahlreichen Stromausfällen. Betroffen sind vor allem Ober- und Ostbayern. Das berichtet Bayernwerk Netz. Die Erreichbarkeit der Schadensstellen wird zunehmend schwieriger.









Die intensiven Schneefälle haben in Teilen Bayerns zu umfangreichen Stromausfällen geführt. „Aufgrund der Schneelasten sind vielfach Bäume in Freileitungen gefallen“, hieß es von Bayernwerk Netz bereits am späten Samstagvormittag. Am Abend steuert Bayernwerk Netz in einer Pressemitteilung nach: Weiterhin kommt es in Ober- und Ostbayern verbreitet zu Stromausfällen. Schwerpunktgebiete im Bayernwerk-Netz bleiben Penzberg (Landkreis Weilheim-Schongau), Kolbermoor (Landkreis Rosenheim), Freilassing (Landkreis Berchtesgadener Land), Parsberg (Neumarkt i.d. Oberpfalz), Vilshofen (Landkreis Passau), Eggenfelden (Landkreis Rottal-Inn) und Regen.



„Die Wiederversorgung kam bislang sehr gut voran“, heißt es. „Auf der anderen Seite kommt es durch die bestehenden hohen Schneelasten und dem daraus folgenden Einfall von Bäumen in Leitungen zu neu auftretenden Störungen.“ Allerdings sei es gelungen, das Störungsaufkommen im Vergleich zum Vormittag deutlich zu reduzieren.





Viele Zufahrtswege gesperrt oder nicht mehr passierbar





Weiterhin arbeiten die Serviceteams des Bayernwerks vor Ort und die Teams in den Netzleitstellen an der Wiederversorgung. Allerdings werde es aktuell für die Servicekräfte vor Ort schwieriger, zu potenziellen Schadensstellen vorzudringen, da Zufahrtswege gesperrt oder nicht mehr passierbar sind. Das könne vereinzelt die Störungsbehebung verzögern. Die Netzleitstellen und die Servicekräfte vor Ort arbeiten in Schichten und bleiben rund um die Uhr zur Wiederversorgung im Einsatz, so Bayernwerk Netz.

− vr