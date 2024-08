Strom für sechs Millionen Menschen: Bezirk genehmigt neue Tennet-Leitung nach Österreich

Mit dem Neubau einer fast 90 Kilometer langen Stromleitung zwischen Österreich und Deutschland will der Netzbetreiber Tennet die Versorgungssicherheit stärken. Der letzte Planungsabschnitt dafür sei nun von der Regierung von Niederbayern genehmigt worden, teilte Tennet mit.





Die Stromleitung könne rechnerisch rund sechs Millionen Menschen mit Strom versorgen. Der Ersatzneubau der 380-Kilovolt starken Stromleitung sei ein zentraler Schritt zur Erhöhung der Transportkapazität der rund 86 Kilometer veralteten 220-Kilovolt-Bestandsleitung aus den 1940er Jahren zwischen Altheim bei Landshut und St. Peter in Oberösterreich.



Alte Leitung ist 80 Jahre alt

„Diese Genehmigung ist ein bedeutender Meilenstein für die Versorgungssicherheit in Bayern und Österreich“, sagte Tennet-Geschäftsführer Tim Meyerjürgens. „Wir modernisieren diese rund 80 Jahre alte Leitung, um mehr Sonnenstrom aus Bayern transportieren zu können und gleichzeitig den Stromaustausch mit den österreichischen Pumpspeicherkraftwerken zu stärken.“



Die Stromleitung sei eine wichtige Verbindung im europäischen Verbundnetz. Mit der Energiewende nehme der Stromverbrauch insgesamt zu. Mit der neuen Leitung ließen sich schwankende Stromeinspeisungen unter anderem aus Photovoltaik besser ausgleichen.



Das Projekt besteht aus drei Planungsabschnitten zwischen Altheim und Adlkofen, Adlkofen und Matzenhof sowie Simbach und St. Peter. Tennet werde nun unmittelbar mit dem Bau der Leitung im neu genehmigten Abschnitt zwischen Adlkofen und Matzenhof beginnen. Erste Vorbereitungen hätten Mitte Juli begonnen.





Nötiges Baumaterial frühzeitig gesichert

Tennet habe sich frühzeitig alle benötigten Materialien gesichert, um den Bau der Leitung zügig umsetzen zu können: Etwa lägen knapp 14.000 Tonnen Maststahl und knapp 1.800 Kilometer Leiterseile bereit.



In den beiden anderen Abschnitten laufen die Baumaßnahmen schon und sollen zeitnah abgeschlossen sein. Der gesamte Ersatzneubau mit insgesamt 235 Masten soll im Jahr 2027 in Betrieb gehen. Der Rückbau der Bestandsleitung erfolgt nach Inbetriebnahme der neuen Leitung im Jahr 2027.

− dpa