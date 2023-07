Strohpresse fängt Feuer: 200.000 Euro Schaden

Feuerwehr - Blaulichter leuchten auf dem Dach eines Einsatzfahrzeugs der Feuerwehr. - Foto: Robert Michael/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild

Beim Brand einer Strohpressmaschine und eines Feldes in Mertingen (Landkreis Donau-Ries) ist ein hoher Sachschaden entstanden. Die Polizei schätzt ihn auf rund 200.000 Euro an der Maschine und etwa 1000 Euro durch den Brand von etwa 1,5 Hektar Feld, wie sie am Mittwoch mitteilte. Das Feuer war demnach am späten Dienstagnachmittag durch einen technischen Defekt an der Strohpressmaschine entstanden und hatte auf das Feld und das darauf liegende Stroh übergegriffen.

