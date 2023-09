Streit zwischen Ex-Partnern mit Messer und Gabel

Polizei - Ein Einsatzwagen der Polizei fährt durch eine Stadt. - Foto: Robert Michael/dpa/Symbolbild

Ein Streit eines kürzlich getrennten Paares mit Messer und Gabel hat in Regensburg einen Polizeieinsatz ausgelöst. Wie die Ermittler am Dienstag mitteilten, gerieten am Montag ein 29-Jähriger und seine 19 Jahre alte Ex-Freundin aneinander. Dabei habe der Mann die junge Frau in deren Wohnung mit einem Messer bedroht. Diese habe sich mit einer Gabel zur Wehr gesetzt und ihren Ex-Freund leicht verletzt.

Polizisten hätten den Mann schließlich vorübergehend festgenommen und ein Kontaktverbot ausgesprochen. Gegen den 29-Jährigen werde zudem wegen Bedrohung und versuchter gefährlicher Körperverletzung ermittelt.

© dpa-infocom, dpa:230912-99-163704/2