Streit unter Ex-Paar löst Polizeieinsatz aus

Polizeinotruf 110 - Der Nummer des Polizeinotrufs 110 steht auf der Scheibe eines Polizeifahrzeugs. - Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild

Ein 57-Jähriger soll nach einem Streit in Mittelfranken seine Ex-Lebensgefährtin mit einer Waffe bedroht haben. Die 59-Jährige konnte am Mittwoch aus dem Haus in Burgthann fliehen und die Polizei verständigen. Dabei habe sie von einem Revolver gesprochen, teilte das Polizeipräsidium Mittelfranken mit. Spezialeinheiten umstellten das Anwesen. Diese konnten den 57-Jährigen schließlich überreden, das Haus zu verlassen. Er ließ sich widerstandslos festnehmen. Die Einsatzkräfte durchsuchten das Haus mit einem Polizeihund und fanden dort eine Schreckschusswaffe. Nach Angaben der Beamten war der 57-Jährige betrunken. Die Polizei ermittelt nun gegen ihn wegen des Verdachts der Bedrohung.

© dpa-infocom, dpa:231011-99-525883/2