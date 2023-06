Streit unter Brüdern: Mann stirbt nach Messerattacke

Blaulicht - Ein Blaulicht leuchtet auf dem Dach eines Polizeiwagens. - Foto: David Inderlied/dpa/Symbolbild

Nach einer Messerattacke ist ein 42-Jähriger in Oberbayern gestorben. Der Mann wurde am Donnerstagabend mutmaßlich durch seinen 35-jährigen Bruder in Kaufering (Landkreis Landsberg am Lech) angegriffen, wie die Polizei am Freitag mitteilte. Die Brüder seien in der Wohnung des Tatverdächtigen in Streit geraten. Dabei soll der 35-Jährige seinem älteren Bruder mit einem Messer so schwere Verletzungen zugefügt haben, dass dieser noch in der Wohnung starb. Reanimationsmaßnahmen durch einen hinzugerufenen Notarzt blieben ohne Erfolg. Auch die Mutter der beiden Brüder war in der Wohnung. Der Tatverdächtige sitzt in Untersuchungshaft.

© dpa-infocom, dpa:230623-99-163898/2