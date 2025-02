Streit um Surferwelle im Englischen Garten

Surfer auf dem Eisbach im Winter - Surfen am Eisbach ist in München Kult. Um eine Welle gibt es jetzt Ärger. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Der Eisbach mitten in München ist Kult - Surferinnen und Surfer aus aller Welt springen hier auf die Flusswelle. Ein Paradies, selbst im Winter. Doch jetzt gibt es Ärger.

Die Surfwelle am Eisbach in München ist weltberühmt - nun gibt es Ärger rund um das städtische Wasserparadies im Englischen Garten. Betroffen ist allerdings nicht die Kultwelle am Haus der Kunst, wo sich selbst in frostigen Winternächten Sportlerinnen und Sportler in die Fluten stürzen. Es geht um die Eisbachwelle 2 oder Dianabadschwelle ein Stück weiter, wo neue Zaunelemente den Zugang zum Wasser an dieser Stelle unmöglich machen oder zumindest sehr erschweren. Ein Umstand, der seit Tagen für Aufregung sorgt. Zuvor hatten mehrere Medien berichtet.

Surfen legalisieren oder tolerieren

„Das finde ich ehrlich gesagt sehr schade, weil ich weiß, dass ganz viele Münchnerinnen und Münchner und Gäste gern dort surfen“, meldete sich Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) auf Instagram zu Wort. Er habe das Finanzministerium und die für den Englischen Garten zuständige Schlösserverwaltung angeschrieben. Seine Bitte: zu prüfen, ob die Surfwelle an der Dianabadschwelle legalisiert oder zumindest toleriert werden kann, so wie es bislang üblich war.

Geheimtipp E2

Die Stelle galt lange als Geheimtipp, lockte aber immer mehr Menschen an. Bislang konnten Surferinnen und Surfer hier Anlauf nehmen und von einer Betonkante aus auf die E2-Welle springen, wie sie im Surferjargon heißt. Das neue Teilstück des Zauns reiche nun bis zu dieser Kante, beklagte der Verein Interessengemeinschaft Surfen in München (IGSM) in einer Mitteilung. Geübte würden sich dadurch nicht abhalten lassen. Aber für die meisten sei das Surfen dort nun deutlich erschwert und auch gefährlicher geworden.

Nach Angaben der IGSM gab es zuvor wohl Unstimmigkeiten mit einer Gemeinschaft von Anwohnern. Einige hätten sich durch das Surfen gestört gefühlt, andere hätten sich daran erfreut. Die „Süddeutsche Zeitung“ zitiert eine Vertreterin des städtischen Bezirksausschusses, die von Klagen über Lärm und Müll rund um die E2 berichtete. Seit zwei Jahren hätten den Bezirksausschuss aber keine Beschwerden mehr erreicht.

Nichts für Anfänger

Das Surfen im Eisbach ist inzwischen Kult, Gäste aus aller Welt probieren sie gern aus. Die IGSM nennt sie „die Krönung der sogenannten Eisbachtour“. Profis warnen aber auch: Das Surfen sei hier weder leicht noch ungefährlich und deshalb nichts für Anfänger, heißt es auf der städtischen Internetseite.

© dpa-infocom, dpa:250204-930-365028/1