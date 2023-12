Streit um Hund: Radfahrer schlägt Spaziergänger am Kopf

Ein Hundebesitzer soll bei einem Streit mit einem Radfahrer in Schwaben auf den Kopf geschlagen worden sein. Der Mann war nach Polizeiangaben vom Donnerstag zusammen mit seiner Lebensgefährtin und dem gemeinsamen Hund in Benningen (Landkreis Unterallgäu) spazieren. Der Radfahrer fuhr am Vortag laut der Frau sehr schnell heran und sie habe ihn deswegen angebrüllt, er solle mehr Rücksicht nehmen. Daraufhin stieg der Unbekannte laut Mitteilung von seinem Rad ab und ging bedrohlich auf die Frau zu. Ihr Lebensgefährte versuchte, dazwischen zu gehen und wurde von dem unbekannten Mann auf den Kopf geschlagen. Danach sei der Radfahrer weitergefahren.

