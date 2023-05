Streit über Musikrichtung: Mann verletzt Kollegen

Blaulicht - Ein Blaulicht auf einem Einsatzfahrzeug der Polizei. - Foto: Daniel Vogl/dpa/Symbolbild

80er-Hits oder doch lieber Rap? Weil sie sich nicht auf eine Musikrichtung einigen konnten, ist es in Oberfranken zwischen zwei Mitarbeitern einer Catering-Firma zu einer körperlichen Auseinandersetzung gekommen. Ein 49-Jähriger verletzte dabei am Samstagnachmittag einen 19-Jährigen am Handgelenk, wie die Polizei am Sonntag mitteilte.

Ein Sprecher der Polizei sagte, der Ältere habe während der Arbeit in einer Veranstaltungsstätte in Hof gerade Lieder aus den 80ern gehört, als der 19-Jährige an der Anlage die Musik zu Rap änderte. Dieser Wechsel habe dem Älteren missfallen. Er packte den Jüngeren und drückte ihn gegen ein Küchengerät. Dabei verletzte sich der junge Mann am Handgelenk. Er musste vom Rettungsdienst ambulant behandelt werden. Der 49-Jährige erhielt eine Anzeige wegen Körperverletzung.

