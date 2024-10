Streit mit Vermieterin: Frau kommt in psychiatrische Klinik

Blaulicht auf Streifenwagen - Die Frau ist in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden. (Symbolbild) - Foto: Daniel Karmann/dpa

Im Landkreis Bamberg kommt es zu einem Streit zwischen einer Vermieterin und ihrer Mieterin. Eine Spezialeinheit der Polizei ist im Einsatz.

Eine Spezialeinheit der Polizei ist zu einem Streit zwischen einer Vermieterin und einer Mieterin im Landkreis Bamberg angerückt. Die Vermieterin habe die Polizei am Dienstag alarmiert, wie die Behörde am Abend mitteilte. Die 37 Jahre alte Mieterin habe gegenüber den Einsatzkräften gedroht, gewalttätig zu werden, hieß es. Sie sei daraufhin festgenommen und in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht worden.

Verletzt wurde niemand. Nach Angaben der Politei befand sich die 37-Jährige in einer psychischen Ausnahmesituation, weswegen die Spezialeinheit der Polizei hinzugezogen wurde. Laut den Beamten bestand zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für die Bevölkerung.

