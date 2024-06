Streit mit Schussabgabe in München: Mann stirbt

Ein Streit endet in München-Milbertshofen für einen Mann tödlich. Die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Bei einem Streit mit einer Schussabgabe in München ist ein Mann am Montag tödlich verletzt worden. Zu den Hintergründen und dem genauen Ablauf der Tat laufen die Ermittlungen, wie die Polizei am Abend mitteilte. Es gebe zudem umfangreiche Fahndungsmaßnahmen nach einer flüchtigen Person. Für die Öffentlichkeit bestehe keine Gefahr.

Die Polizei war am späten Montagnachmittag ausgerückt, nachdem ein Passant einen Streit zwischen zwei Personen gemeldet hatte. Im Verlauf der Auseinandersetzung kam es demnach zur Schussabgabe. Beamte fanden einen schwer verletzten Mann, wie eine Polizeisprecherin mitteilte. Er wurde in eine Klinik gebracht, wo er am Abend starb. Details zu dem Opfer und zu dessen Verletzungen nannte die Polizei zunächst nicht.

Im Fokus des Einsatzes stehe der Stadtteil Milbertshofen im Norden der bayerischen Landeshauptstadt, hieß es. Der Schwerverletzte wurde den Angaben zufolge auf offener Straße in der Nähe der U-Bahnstation Frankfurter Ring gefunden. Die andere beteiligte Person verließ den Einsatzort unerkannt mit einem Fahrzeug. Die Polizei sucht nach Zeugen. Es werde mit mehreren Streifen sowie einem Helikopter gefahndet.

