Streit mit Bekannten: 45-Jähriger lebensgefährlich verletzt

Bei einem eskaliertem Streit mit zwei Bekannten ist ein 45-Jähriger in Bad Kissingen durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die beiden Tatverdächtigen sitzen in Untersuchungshaft, wie das Polizeipräsidium Unterfranken und die Staatsanwaltschaft Schweinfurt am Donnerstag mitteilten.

Der 45-Jährige hatte sich den Angaben zufolge am frühen Dienstagmorgen gegen 00.30 Uhr mit einem gleichaltrigen Mann und einem 18-Jährigen gestritten. Im Verlauf der Auseinandersetzung sei er von den beiden Bekannten mehrfach geschlagen worden, hieß es. Als er in sein Auto steigen wollte, soll der gleichaltrige Kontrahent mit einem Messer mehrmals in seinen Oberkörper gestochen haben. Der 18-Jährige habe währenddessen verhindert, dass ein 15 Jahre altes Mädchen, das ebenfalls vor Ort war, Hilfe holen oder selbst helfen konnte.

Die Polizei nahm die beiden Tatverdächtigen fest. Der Notarzt versorgte das Opfer, das dann in ein Krankenhaus gebracht wurde. Der Mann schwebt laut Polizei mittlerweile nicht mehr in Lebensgefahr.

Am Mittwoch wurden die beiden Tatverdächtigen dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des versuchten Totschlags in Mittäterschaft. Die Kriminalpolizei übernahm die Ermittlungen - insbesondere zu den Hintergründen der Tat.

© dpa-infocom, dpa:231228-99-428447/2