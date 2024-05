Streit mit alkoholisierten Männern eskaliert

Bei einem Streit in München haben drei Betrunkene einen Mann schwer und eine Frau leicht verletzt. Die 50-jährige Frau sei mit dem 56-jährigen Mann auf dem Weg zu ihrer Wohnung gewesen, als sich vor dem Eingang die drei alkoholisierten Unbekannten befanden, teilte die Polizei am Sonntag mit. Die Frau habe die drei gebeten, wegzugehen, daraufhin sei es zu einem Streit gekommen. Dabei soll der 56-jährige Mann gegen eine Schaufensterscheibe gestoßen und die Frau zu Boden geschubst worden sein. Anschließend seien die Täter geflüchtet. Der schwer verletzte Mann kam in ein Krankenhaus.

