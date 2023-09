Streit in Chamer Kantine: Männer gehen mit Nudelzange und Stuhl aufeinander los

Die Chamer Polizei ermittelt nach einer Auseinandersetzung in einer Kantine gegen beide Männer. − Symbolbild: Aaron Graßl

Aus einem ruhigen Mittagessen in der Kantine wurde nichts. Ein 43-Jähriger und ein 25-Jähriger gerieten am Freitag in Cham in Streit. Der Ältere griff daraufhin zur Nudelzange, der Jüngere zum Stuhl. Einer landete im Krankenhaus.









Am Freitag gegen 13 Uhr kam es in einer Chamer Kantine zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 43-Jährigen und einem 25-jährigen Gast, teilt die Polizei mit. Nachdem der 43-Jährige seinem jüngeren Kontrahenten mit einer Nudelzange in den Nacken schlug, rüstete sich dieser mit einem Stuhl aus und schlug dem 43-Jährigen damit auf den Kopf. Die Folge: eine stark blutende Platzwunde.



Der 43-Jährige wurde nach der Erstversorgung in ein Krankenhaus gebracht, so die Polizei. Der 25-Jährige klagte über Nackenschmerzen, musste jedoch nicht behandlet werden. Der Grund für die Auseinandersetzung ist laut Polizei noch unklar. Die Polizeiinspektion Cham ermittelt gegen beide.

