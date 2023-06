Streit in Biergarten in Oberbayern eskaliert: 66-Jähriger will anderen mit Messer umbringen

Zunächst kam es zwischen zwei Biergartenbesuchern zu einer Auseinandersetzung. Dabei zückte der 66-Jährige ein Messer und verletzte den 49-Jährigen damit im Kieferbereich. −Symbolbild: dpa

Ein Streit in einem Biergarten in Oberbayern ist am späten Samstagabend eskaliert. Ein 66-Jähriger zückte ein Messer und verletzte seinen Kontrahenten im Kieferbereich.









Wie die Polizei am Sonntag mitteilte, kam es in einem Biergarten in Grafing bei München (Landkreis München) zu einem versuchten Tötungsdelikt. Dieses ereignete sich kurz vor Mitternacht: Zunächst kam es zwischen zwei Biergartenbesuchern zu einer Auseinandersetzung. Dabei zückte der 66-Jährige ein Messer und verletzte den 49-Jährigen damit im Kieferbereich. Wie die Polizei auf Nachfrage der Mediengruppe Bayern mitteilt, kannten sich Täter und Opfer zuvor nicht. Beide waren wohl alkoholisiert, heißt es.



„Der Tatverdächtige konnte durch die Unterstützung weiterer Gäste zu Boden gebracht und bis zum Eintreffen der alarmierten Polizeikräfte festgehalten werden“, so ein Polizeisprecher. Der Geschädigte wurde zur Versorgung der Schnittverletzung ins Krankenhaus verbracht.





Kripo ermittelt und sucht Zeugen





Die Staatsanwaltschaft München II leitete ein Ermittlungsverfahren wegen eines versuchten Tötungsdeliktes ein. Der Tatverdächtige wurde festgenommen. Die Kriminalpolizei Erding hat die Ermittlungen aufgenommen.



Die Polizei bittet Personen, die den Vorfall beobachtet oder Angaben zum vorausgegangenen Geschehen machen können, sich unter Telefonnummer 08122/968-0 zu melden.

− che