Streit im Bordell: Mann löst mit Drohung SEK-Einsatz aus

Nach einem Bordellbesuch ist ein Mann unzufrieden mit der Leistung einer Prostituierten. Er beleidigt sie. Am nächsten Tag ruft er bei der Polizei an und spricht schwere Drohungen aus.

Ein Mann hat durch eine Morddrohung nach einem Bordellbesuch einen großen Polizeieinsatz ausgelöst. Der 36-Jährige sagte demnach am Dienstag am Telefon der Polizei, er wolle im Bordell in Landshut „alle abknallen“.

Am Tag zuvor hatte der Mann den Angaben zufolge eine Prostituierte dort beleidigt. Er wurde angezeigt. Weil er darüber verärgert gewesen sei, habe er am Telefon der Beamten gedroht. Diese rückten daraufhin zum Bordell aus. Schließlich konnte die Polizei auch den Aufenthaltsort des 36-Jährigen ermitteln. In einem Hotel konnte er vom Spezialeinsatzkommando widerstandslos festgenommen werden. Eine Schusswaffe wurde bei ihm nicht gefunden.

Grund für den Streit mit der Prostituierten am Vortag sollen Unstimmigkeiten über die vereinbarte Leistung gewesen sein. Auch Sachbeschädigung wird ihm in diesem Zusammenhang vorgeworfen. Derzeit wird geprüft, ob eine psychische Erkrankung für sein Verhalten verantwortlich sein könnte.

