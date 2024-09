Streit eskaliert – zwei Männer nach Messerangriff in U-Haft

Zwei Männer sollen bei einem Streit in Bamberg mit Messern aufeinander losgegangen sein. Beide kommen in Untersuchungshaft.

Zwei Männer sollen sich an einem Ufer in Bamberg gegenseitig mit Messern angegriffen haben und sitzen nun in Untersuchungshaft. Am Freitagabend seien die 22 und 24 Jahre alten Männer unter einer Brücke aus zunächst unbekannten Gründen in Streit geraten, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Dann sollen sie mit Messern aufeinander losgegangen sein.

Polizisten nahmen die beiden Männer noch vor Ort fest, wie es weiter hieß. Der 24-Jährige wurde den Angaben zufolge mit Verletzungen am Oberarm in ein Klinikum gebracht. Er sei noch am selben Tag nach einer Operation entlassen worden, sagte eine Polizeisprecherin. Am nächsten Tag habe ein Ermittlungsrichter Haftbefehl gegen die zwei Tatverdächtigen erlassen. Wegen welcher Straftaten gegen die beiden ermittelt wird, blieb zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:240930-930-248062/1