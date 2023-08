Streit beim Unkrautjäten eskaliert: Nachbarinnen in Cham schlagen sich mit Steinen

Die jüngere Dame stellte ihre Nachbarin im Chamer Ortsteil Vilzing zur Rede, da sich diese ihrer Meinung nach beim Unkrautjäten auf ihrem Grundstück befand. −Symbolbild: dpa

Ein Nachbarschaftsstreit in Cham beim Unkrautjäten ist am Freitag so eskaliert, dass sich die beiden Frauen gegenseitig mit Steinen schlugen. Zudem drohten sie mit einem Gartenmesser.









Wie die Polizei am Samstagmorgen mitteilte, ereignete sich der Zoff am Freitag gegen Mittag im Ortsteil Vilzing. Hierbei gerieten eine 60-jährige und eine 55-jährige aneinander. Die jüngere Dame stellte hierbei ihre Nachbarin zur Rede, da sich diese ihrer Meinung nach beim Unkrautjäten auf ihrem Grundstück befand.



Die Diskussion um die Gartenarbeit eskalierte sodann nach Polizeiangaben derart, dass sich die beiden Frauen gegenseitig unter anderem mit Steinen schlugen und mit einem Gartenmesser bedrohten. Es wurden einem Sprecher zufolge mehrere Verfahren wegen Bedrohung, gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.

