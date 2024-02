Streit beim Gassigehen: 25-Jährige angegriffen und bestohlen

Eine 60-Jährige soll eine 25-Jährige im oberpfälzischen Sulzbach-Rosenberg beim Gassigehen mit einem Regenschirm geschlagen haben. Wie die Polizei am Montag mitteilte, soll die 60-Jährige bei dem Vorfall am Sonntagabend zudem Handy und Kopfhörer der 25-Jährigen gestohlen haben. Statt des mutmaßlichen Diebesguts fanden die Beamten bei einer Durchsuchung jedoch eine geringe Menge Marihuana in der Wohnung der 60-Jährigen.

Laut einem Sprecher der Polizei waren die beiden Hundebesitzerinnen in Streit geraten, nachdem die 60-Jährige behauptet hatte, dass der Vierbeiner der 25-Jährigen ihren Hund gebissen habe.

Die ältere Frau soll die jüngere daraufhin zu Boden gestoßen, mit dem Schirm auf sie eingeschlagen, sie an den Haaren gezogen und beleidigt haben. Die 25-Jährige habe nach dem Vorfall außerdem ihr Handy und ihre Kopfhörer vermisst.

Nachdem die Geräte geortet wurden, durchsuchte die Polizei die Wohnung der 60-Jährigen. Zwar wurden Handy und Kopfhörer dabei nicht entdeckt, die Frau stehe aber immer noch im Verdacht, die Geräte gestohlen zu haben, hieß es von der Polizei. Die Frau soll die Beamten auch beleidigt haben. Die 60-Jährige müsse sich nun wegen gefährlicher Körperverletzung, Beleidigung, Diebstahls und wegen Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz verantworten.

