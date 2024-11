Die Planungen für den Ausbau der Bahnstrecke Landshut – Plattling schreiten voran. Bayerns Verkehrsminister Christian Bernreiter (CSU) und Bayerns Bahnchef Heiko Büttner haben am Freitagnachmittag in Wallersdorf (Landkreis Dingolfing-Landau) den Planungsvertrag für die entsprechende Entwurfs- und Genehmigungsplanung unterzeichnet. So werden die 21,6 Millionen Euro investiert.