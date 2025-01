Straubinger Nachwuchsstürmer für Rest der Saison in USA

Ein junger Eishockeyspieler aus Niederbayern versucht sein Glück in Nordamerika. U20-Auswahlstürmer Seidl geht für einige Monate in die USA.

Der deutsche U20-Nationalspieler Simon Seidl von den Straubing Tigers versucht sich in Nordamerika. Der 18-Jährige wird für den Rest der Saison für die Cedar Rapids Roughriders in der US-Juniorenliga USHL spielen. Das gaben die Straubinger aus der Deutschen Eishockey Liga bekannt. Seidl war in dieser Saison mit einer Förderlizenz in der DEL2 beim EV Landshut im Einsatz.

Der Teenager habe sich diese Chance verdient, sagte Straubings Sportchef Jason Dunham und gab sich überzeugt, „dass er in diesem Umfeld wertvolle Erfahrungen sammeln wird“. Seidl war zuletzt bei der U20-WM in Kanada aktiv und schaffte mit der deutschen Auswahl den Klassenverbleib.

