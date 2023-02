Straubinger AfD-Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga mit 39 Jahren gestorben

Starb im Alter von 39 Jahren: Die Straubinger AfD-Bundestagsabgeordnete Corinna Miazga. −Foto: privat

Die AfD-Bundesabgeordnete Corinna Miazga aus Straubing ist im Alter von 39 Jahren gestorben.









Das bestätigten am Sonntag Mitarbeiter von Miazga sowie ein Sprecher der AfD-Bundestagsfraktion in Berlin. Demnach habe die an Brustkrebs erkrankte Miazga bereits am Samstag den Kampf gegen den Krebs verloren.



„Ihr Tod hinterlässt eine Lücke in der politischen Landschaft und wird von vielen Menschen in Deutschland und darüber hinaus sehr bedauert“, heißt es einem Beitrag auf der offiziellen Facebookseite von Miazga, den ihre Mitarbeiter verfasst hatten.









Auch ihr Parteikollege und bayerischer AfD-Landesvorsitzender Stephan Protschka veröffentlichte auf seiner Facebookseite eine Beileidsbekundung: „Meine Gedanken sind bei den Hinterbliebenen und wünsche ihnen viel Kraft.“ In einer Mitteilung der AfD-Bundestagsfraktion hieß es am Sonntag, man verliere mit Corinna Miazga „eine engagierte Abgeordnete und treue Mitstreiterin der ersten Stunde“.



Corinna Miazga ist am 17. Mai 1983 in Oldenburg in Niedersachsen geboren und studierte später an der Universität Passau Rechtswissenschaften. Sie war verheiratet und lebte zuletzt in Straubing. Von der Gründung im Juni 2013 bis Dezember 2018 war sie Vorsitzende des AfD-Kreisverbandes Straubing-Regen. Von 2019 bis 2021 war sie Landesvorsitzende der AfD in Bayern. Seit 2017 gehörte sie dem Bundestag an. Im Herbst 2020 hatte sie ihre Brustkrebserkrankung öffentlich gemacht, an der sie nun starb.

− cav/dpa