Straubing Tigers verlängern Vertrag mit Zimmermann

Mario Zimmermann bleibt den Straubing Tigers erhalten. Der Sportchef schwärmt vom „jungen, ehrgeizigen und motivierten“ Verteidiger.

Die Straubing Tigers können auch in der kommenden Saison auf Verteidiger Mario Zimmermann zählen. Wie der Verein aus der Deutschen Eishockey Liga am Montag mitteilte, wird der 23-Jährige in seine vierte Spielzeit bei den Niederbayern gehen. Zimmermann war 2021 vom EV Landshut gekommen.

„Ich bin stolz, dass wir mit Mario weiterhin einen jungen, ehrgeizigen und motivierten Verteidiger in unseren Reihen haben“, sagte Sportchef Jason Dunham. „Er hat trotz seines jungen Alters schon einiges an Erfahrung gesammelt und arbeitet äußerst hart und diszipliniert an seiner Profikarriere. Marios Weg ist eine sehr gute Bestätigung dafür, dass wir auf unsere jungen Talente setzen können.“

© dpa-infocom, dpa:240527-99-178731/3