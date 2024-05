Straubing holt Eishockey-Profi Leier zurück

Straubing will mit einem Rückkehrer auch in der nächsten Saison für Furore im deutschen Eishockey sorgen. Während der erste Neuzugang fix ist, wird auch bekannt, wohin es einen Nationalspieler zieht.

Die Straubing Tigers holen Taylor Leier zurück in die Deutsche Eishockey Liga (DEL). Der 30 Jahre alte Angreifer kommt als erster Neuzugang für die kommende Saison zu den Niederbayern, wie der Verein am Freitag mitteilte. Der Kanadier war bereits von 2021 bis 2023 zwei Saisons bei den Tigers aktiv, ehe er zum HC Linköping nach Schweden ging. Leier, der in seiner Karriere auch schon in der nordamerikanischen Eliteliga NHL gespielt hatte, sagte, er könne seine Rückkehr nach Straubing kaum erwarten.

„Taylor ist ein hervorragender und sehr ehrgeiziger Eishockeyspieler mit Führungsqualität“, sagte Sportchef Jason Dunham. „Er hat ein ausgezeichnetes Spielverständnis, ist ein sehr talentierter Skater und wir können ihn vielseitig einsetzen. Taylor ist torgefährlich und spielt auch in den Special Teams eine große Rolle.“

Unterdessen wurde bekannt, wo der bisherige Straubinger Parker Tuomie künftig aufläuft: Der 28 Jahre alte Vizeweltmeister unterschrieb bei den Kölner Haien einen Zweijahresvertrag. Dass der Nationalspieler die Tigers im Sommer verlässt, war bereits nach dem Aus der Straubinger im Playoff-Halbfinale Ende April verkündet worden.

