Straubing führt in den DEL-Playoffs gegen Schwenningen

Zum Auftakt der Viertelfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga sorgt ein furioses zweites Drittel der Straubinger für die Entscheidung. Das nächste Duell findet in Schwenningen statt.

Die Straubing Tigers haben zum Auftakt der Viertelfinal-Playoffs in der Deutschen Eishockey Liga ihren Status als Geheimfavorit unterstrichen. Im ersten von sieben möglichen Spielen gewann der Hauptrundendritte am Samstag gegen die Schwenninger Wild Wings 5:2 (0:0, 3:1, 2:1) und führt die Serie Best-of-seven mit 1:0 an.

27 Minuten mussten die 5635 Fans in Straubing auf Tore warten, dann fielen sie fast im Minutentakt. Erst ließ JC Lipon Schwenningens Torhüter Joacim Eriksson keine Abwehrchance. Dann traf Nicolas Mattinen, der zum besten DEL-Spieler der Saison gewählt wurde, wuchtig zum 2:0 (30. Minute). Wieder nur 51 Sekunden erhöhte erneut Lipon auf 3:0.

Danach nahmen auch die Wild Wings am Spiel teil: Chris Brown verkürzte auf 1:3 (35.). Alexander Karachun stellte früh im Schlussdurchgang den Anschluss her (44.). Schwenningen hatte danach gute Chancen auf den Ausgleich, während Straubing eiskalt zuschlug: Justin Braun (53.) und Mark Zengerle (59.) machten den 5:2-Auftaktsieg perfekt. Spiel zwei findet am Dienstag (19.00 Uhr/Magentasport) in Schwenningen statt.

