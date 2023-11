Straubing erwartet Kostenexplosion bei Wiederaufbau des Rathauses

Von Melanie Bäumel-Schachtner

Straubing. Am 25. November 2016 ging das historische Rathaus in Straubing in Flammen auf. Sieben Jahre später wird immer deutlicher: Der Aufbau des kulturellen Erbes der Stadt kommt erheblich teurer als 2019 geschätzt: Statt 46 Millionen Euro beträgt die derzeitige Prognose ohne Index 53,7 Millionen Euro. Mit Index könnte die Maßnahme sogar 58,5 Millionen Euro kosten. Index bedeutet die Baukostensteigerung von Jahr zu Jahr, je nach Gewerk ist sie unterschiedlich. Darüber haben Architekt Prof. Andreas Hild und Ingenieur Bernd Mittnacht gestern den Stadtrat unterrichtet.

„So eine Kostensteigerung von bis zu 40 Prozent pro Gewerk habe ich noch nie erlebt“, machte der Architekt deutlich. Dazu kommt, dass das Arbeiten an historischer Bausubstanz viele Herausforderungen birgt. Das sei so nicht absehbar gewesen: Das sogenannte Dischingerhaus wird im Erdgeschossbereich mit dem historischen Rathaus und dem Gebäudeflügel an der Seminargasse verbunden. Es war vorher noch bewohnt. Das Mauerwerk sei unglaublich schlecht gewesen, so etwas hat auch Bernd Mittnacht noch nicht gesehen: „Ein Wunder, dass das noch getragen hat.“

Die Versicherung hat eine Summe von 31 Millionen Euro zugesagt, der Freistaat will bis zu zehn Millionen zuschießen, 5,75 Millionen Euro gibt es von der Förderung für Nationale Projekte, 670000 Euro aus dem Denkmalschutz und rund 2,45 Millionen Euro hat sich die Stadt laut Expertenrechnung dadurch gespart, dass das Rathaus in den vergangenen sieben Jahren nicht genutzt wurde. Die restliche Bausumme muss die Stadt aufbringen.



Oberbürgermeister Markus Pannermayr (CSU) machte klar, dass eine Summe von 58,5 Millionen Euro bei Zustimmung durch Stadtrat und Regierung durch den Haushalt gedeckt werden muss, „aber nicht mehr.“ Der Planer wurde beauftragt, zu berechnen, was die Stadt sich sparen würde, wenn das Obergeschoss mit Sitzungssaal nicht ausgebaut werden würde. Dies soll aber nur eine Notlösung sein. Durch die Komplikationen könnte sich auch der Zeitplan verschieben. Eigentlich sollte das Rathaus Ende 2025 fertig sein. Pannermayr drängt, daran festzuhalten, auch wenn der Planer gestern schon davon sprach, man wolle versuchen, das Projekt bis Mitte 2026 zu übergeben.