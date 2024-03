In Augsburg ist am Montag ein Strafgefangener bei einem Behandlungstermin im Krankenhaus geflohen. Die Polizei startete mit einer groß angelegten Suche, wie eine Sprecherin am Montag mitteilte. Der 47-Jährige flüchtete zu Fuß, die Richtung war zunächst unbekannt. Der Beschreibung zufolge trug er bei seiner Flucht Handschellen.

Die Polizei rief die Bevölkerung auf, verdächtige Beobachtungen sofort zu melden.

