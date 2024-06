Stoffaustritt bei Hochwasser-Aufräumarbeiten

Beim Austritt eines unbekannten Stoffes während Hochwasser-Aufräumarbeiten in Oberbayern sind laut Polizei acht Menschen leicht verletzt worden. Die Betroffenen hätten am Donnerstag nach Kontakt mit dem Stoff in Baar-Ebenhausen auf dem Gelände eines Privatanwesens über leichte Atemwegsreizungen geklagt, sagte ein Polizeisprecher am Nachmittag. Drei der Leichtverletzten seien Feuerwehrleute.

Der Stoff trat demnach beim Abpumpen eines Kellers aus. Die Polizei ging nach ersten Erkenntnissen davon aus, dass es sich vermutlich um Salpetersäure handelte, die dann möglicherweise mit einem anderen Stoff reagierte. Der Austritt sei aber „sehr kurz und nicht sonderlich intensiv“ gewesen, sagte der Polizeisprecher. Zunächst kontaktierte Gefahrgut-Experten der Münchner Berufsfeuerwehr seien deshalb nicht zum Ort des Geschehens gefahren. Eine Gefährdung für Dritte gebe es nicht, sagte der Polizeisprecher.

