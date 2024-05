Stimmung in bayerischer Wirtschaft verschlechtert

Maschinenbau - Ein Mitarbeiter geht an einer Abfüllanlage in der Produktion eines Maschinenbauunternehmens vorbei. - Foto: Armin Weigel/dpa/Symbolbild

Die bayerische Wirtschaft sieht ihre Lage immer kritischer. Wolfram Hatz, der Präsident ihres Dachverbands, sieht zunehmende Risiken für die Beschäftigung.

Die Stimmung in der bayerischen Wirtschaft sinkt immer weiter. Im Frühjahr gab der Konjunkturindex der Vereinigung der Bayerischen Wirtschaft (vbw) erneut nach, wie der Verband am Montag in München mitteilte. Mit 87 Punkten liegt der halbjährlich erhobene Index um 6 unter dem Wert aus dem Herbst und um 16 Punkte tiefer als noch vor eineinhalb Jahren. „2023 war kein gutes Jahr und 2024 wird es auch nicht“, sagte vbw-Präsident Wolfram Hatz. „Das globale Umfeld, die strukturellen Standortprobleme und nicht zuletzt die Politik der Bundesregierung belasten unsere Wirtschaft.“

Die Unternehmen bewerteten insbesondere die aktuelle Konjunkturlage negativer. Der entsprechende Teilindex sank im Vergleich zum Herbst um 11 Punkte auf 85. Die Erwartungen gingen nur leicht zurück, liegen mit einem Wert von 80 aber deutlich unter dem Normalniveau von 100 Punkten.

Hatz sieht angesichts der aktuellen Entwicklung auch Risiken für die Beschäftigung. „Noch haben wir im Freistaat Vollbeschäftigung. Aber die Risiken steigen“, betonte er. „So hat allein in Bayern die Arbeitslosigkeit in den letzten anderthalb Jahren um 30.000 Personen zugenommen. Wir sollten diese ersten Warnsignale ernst nehmen, bevor es zu spät ist.“ Der auf die künftige Entwicklung der Beschäftigung ausgerichtete Teilindex sank um 11 auf 85 Punkte. Im Herbst 2022 hatte er noch bei 110 gelegen.

