Sternschnuppen im November: Wo und wann die Leoniden zu sehen sind

Jedes Jahr im November begeistert uns der Sternschnuppen-Strom der Leoniden am Nachthimmel. An diesem Wochenende soll der Höhepunkt sein. Ob, wo und wann ihr das Himmelspektakel am besten seht - wir verraten es euch.





Die Quadrantiden im Januar, die Perseiden im August und jetzt im November die Leoniden - Sternschnuppen begleiten uns über das ganze Jahr. An diesem Wochenende sollen die Leoniden über Bayern ihren Höhepunkt haben. Wobei dieser Sternschnuppenstrom mit etwa zehn Leuchtschweifen am Himmel weniger stark ist wie die Perseiden, von denen man bei guten Verhältnissen bis zu 100 in der Stunde am Nachthimmel sehen kann.



Leoniden-Höhepunkt am Sonntag

Wer die Leoniden 2025 beobachten will, muss am Sonntag sehr früh aufstehen. Morgens um 5 Uhr sollen sie ihren Höhepunkt haben. Allerdings müssen dafür einige Voraussetzungen gegeben sein: Ein klarer Himmel und völlige Dunkelheit. Und daran kann es scheitern.



„Dicke Wolken oder Nebel machen in weiten Teilen des Landes den Blick in den Sternenhimmel unmöglich“, verlautet es vom Deutschen Wetterdienst (DWD). Eine geringe Chance bestehe südlich der Donau in Richtung Alpenvorland und Alpen, sagte Diplom-Meteorologe Nico Bauer. Da dort aber auch mit Nebel zu rechnen sei, müsse man auf höhere Lagen ausweichen.





Zum Sternschnuppen-Gucken auf den Berg

Das ist generell zu empfehlen, da durch das Streulicht von Siedlungen und Städten der Nachthimmel so erhellt sein kann, dass die Leoniden nicht auffallen. Erschwerend kommt an diesem Wochenende hinzu, dass der helle Mond viele Leuchtspuren überstrahlen kann.



Aber ein kleiner Trist sei gegeben: Wer die Leoniden an diesem Wochenende nicht am Nachthimmel erspähen kann, darf sich auf Dezember freuen. Da flitzen dann die Geminiden-Sternschnuppen durch die Dunkelheit.