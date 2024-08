Im August sind wieder die Perseiden zu bestaunen. In Bayern setzen sich die Sternenparks wie in Reit im Winkl (Landkreis Traunstein) oder in Rhön in Oberbach/Wildflecken (Landkreis Bad Kissingen) gegen die Lichtverschmutzung ein. 2025 soll ein dritter Sternenpark im Naturpark Bayerischer Wald hinzukommen.