„Stern des Südens“ vor dem Aus: Bayern-Fans arbeiten an neuer Stadionhymne

Der FC Liverpool und Borussia Dortmund haben “You„ll never walk alone“, Real sein „Hala Madrid“, sogar der kleine VfL Bochum seinen „Grönemeyer“ – und der ruhmreiche FC Bayern? Beim deutschen Fußball-Rekordmeister fehlt ein emotionales Lied, das in der Allianz Arena kurz vor dem Anpfiff noch einmal alle Fans auf die Spiele ihrer Helden einschwört.



Der organisierte Anhang der Münchner möchte das jetzt ändern. Einem Bericht der tz zufolge plant der Club Nr. 12, zusammen mit der Südkurve eine neue Stadionhymne aufzunehmen und diese seinem Herzensverein kostenlos zur Verfügung zu stellen. Dies soll nach dem Bundesliga-Heimspiel am 7. Dezember gegen den 1. FC Heidenheim erfolgen. Tags darauf findet die Jahreshauptversammlung der Bayern statt.



Bislang sorgen Evergreens wie „Forever Number One“ oder „Stern des Südens“ in der Arena für Stimmung, das Rund zum Kochen bringen diese von Vereinsseite eingeführten Songs aber nicht. Den Fans ist wichtig, dass die neue Hymne aus ihren Reihen kommt – und die Bayern sollen dem Vorhaben gegenüber durchaus aufgeschlossen sein. Die Produktion soll von den Anhängern finanziert, die Aufnahmen nach dem Heidenheim-Spiel sollen professionell vertont werden.

− sid/red