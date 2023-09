Steinwürfe aus Lkw in Schwaben: Fahrer (49) wegen 26-fachen Mordversuchs angeklagt

Die Staatsanwaltschaft hat Anklage gegen einen 49-Jährigen Lkw-Fahrer aus dem Landkreis Augsburg erhoben. Immer wieder soll er aus der Fahrerkabine Steine auf fahrende Autos geworfen haben. −Symbolbild: David Ebener/dpa

Nach einer Serie von Steinwürfen auf fahrende Autos in Schwaben hat die Staatsanwaltschaft Anklage gegen einen 49 Jahre alten Lastwagenfahrer erhoben. Beschuldigt ist der Mann des Mordversuchs in 26 Fällen.









Ein Sprecher des Landgerichts Augsburg berichtete am Donnerstag, dass eine entsprechende Anklageschrift eingegangen sei. Zuvor hatte die „Augsburger Allgemeine“ darüber berichtet.



Beschuldigt ist ein 49-Jähriger aus dem Landkreis Augsburg. Er hatte für ein Unternehmen aus Gersthofen bei Augsburg gearbeitet und soll bei Fahrten mit seinem Lkw aus der Fahrerkabine immer wieder Steine auf andere Autos geworfen haben. Mitunter wurden dadurch auch Windschutzscheiben durchschlagen, in Einzelfällen wurden Menschen verletzt.





Insgesamt 51 Würfe aufgelistet





Der Mann war im Februar festgenommen worden, nachdem es seit 2022 auf der autobahnähnlichen Bundesstraße 2 zwischen Augsburg und dem nordschwäbischen Donauwörth immer wieder zu Steinwürfen kam. In der Anklage werden insgesamt 51 Würfe aufgelistet.



Die Polizei hatte monatelang ihre Kontrollen entlang der Fernstraße ausgeweitet, um den Täter zu fassen. Neben den Beamten der örtlichen Inspektion in Gersthofen waren bei der Fahndung nach dem Steinewerfer auch die Augsburger Kripo und das Landeskriminalamt in München eingebunden. Nach der Festnahme wurde Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Damals hieß es, dass sich der 49-Jährige zunächst nicht zu den Vorwürfen geäußert habe.





Videoaufzeichnungen belasten Beschuldigten





Zu den Motiven des Verdächtigen machte der Landgerichtssprecher keine Angaben. Die Strafkammer habe bislang nicht über die Zulassung der Anklage entschieden, ein Termin für einen Prozess stehe daher noch nicht fest.



Die „Augsburger Allgemeine“ berichtete, dass die Ermittler auf verschiedenen Videoaufzeichnungen den Laster des 49-Jährigen in Tatortnähe entdeckt hätten. Zudem hätten sich die Fahrtenpläne des Beschuldigten bei seinem Arbeitgeber mit den Tatorten überschnitten.

− dpa