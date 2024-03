Steinmeier gratuliert Uschi Glas zum 80.

Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier hat Uschi Glas zum 80. Geburtstag gratuliert. „Wie schade, dass das Wort „Lebenswerk“ in der deutschen Sprache üblicherweise nur im Singular verwendet wird, denn der reicht nicht aus, um die große Anzahl der Filme zu erfassen, in denen Sie mitgespielt haben“, schrieb er der Schauspielerin, die an diesem Samstag ihren runden Geburtstag feiert. Steinmeier dankte ihr auch für ihr „großes und vielfältiges ehrenamtliches Engagement“ mit ihrem Verein BrotZeit und als Schirmherrin der Deutschen Stiftung Patientenschutz. „Ihre Arbeit bleibt ein Hoffnungszeichen für Gerechtigkeit und gelebte Humanität und ein Beispiel dafür, wie viel Gutes ein einzelner Mensch in unserer Welt bewirken kann.“

Bereits am Donnerstag war Glas mit dem Bayerischen Verfassungsorden ausgezeichnet worden und auch Münchens Oberbürgermeister Dieter Reiter (SPD) gratulierte ihr am Freitag, würdigte unter anderem ihren Einsatz für die Corona-Impfkampagne und sie als „eine der populärsten deutschen Schauspielerinnen“. „Es ist von unschätzbarer Bedeutung, dass sich Menschen wie Sie für den Schutz und die Förderung unserer demokratischen Prinzipien einsetzen und damit die tragenden Säulen unserer Gesellschaft festigen“, schrieb Reiter - und schenkte Glas ein Seidentuch mit dem Motiv eines Aquarells einer Münchner Künstlerin. „Für das nun beginnende neue Lebensjahrzehnt wünsche ich Ihnen nur das Beste, vor allem Gesundheit, persönliches Wohlergehen und weiterhin viel Erfolg bei Ihren Projekten.“

