Stau an der Grenze: Zweite Blockabfertigung an einem Tag

Schon am Morgen staute es sich an der Grenze zu Österreich auf 27 Kilometern. Seit dem Nachmittag führen die Tiroler Behörden spontan eine zweite Blockabfertigung durch. Wann die endet, ist unklar.

Zweimal innerhalb eines Tages sorgt Blockabfertigung bei Kiefersfelden (Kreis Rosenheim) für Stau auf den bayerischen Straßen. Wie die Polizei mitteilte, staute sich der Lastwagen-Verkehr bei einer ersten Maßnahme am Morgen rund 27 Kilometer über die A93 bis auf die A8.

Am Nachmittag begannen die Tiroler Behörden dann eine zweite spontane Blockabfertigung. Am frühen Abend erreichte der Stau auf der A93 eine Länge von rund zehn Kilometern, wie ein Polizeisprecher sagte. Wie lange die zweite Maßnahme dauern soll, war zunächst unklar.

300 Laster pro Stunde konnten am Morgen den Kontrollpunkt auf der österreichischen Autobahn 12 bei Kufstein in Richtung Innsbruck passieren. Am Nachmittag ließen die österreichischen Behörden 150 Laster pro Stunde nach Österreich. Laut dem Polizeisprecher war ein Verkehrsproblem im Raum Innsbruck Anlass für die zusätzliche Maßnahme. Worin das Problem genau bestand, konnte er nicht sagen.

Ziel der Blockabfertigung ist es generell, das hohe Verkehrsaufkommen auf österreichischer Seite besser zu steuern. Für Mittwoch ist bereits die nächste Maßnahme angekündigt.

