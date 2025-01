Startschuss für die elektronischen Patientenakte – Testphase beginnt

Gesundheitsdaten sind äußerst sensibel. Ab Mittwoch sollen sie digital in der elektronischen Patientenakte abgespeichert werden. Ein Meilenstein für das Gesundheitswesen und eine Anfrage an die Datensicherheit.









Nach jahrzehntelanger Vorarbeit geht die elektronische Patientenakte (ePA) heute an den Start. In Testpraxen in Hamburg, Franken und NRW wird sie einen Monat lang erprobt. Ab 15. Februar sollen dann alle 73 Millionen gesetzlich Versicherten ihre Daten in der Patientenakte speichern - falls sie nicht ausdrücklich widersprochen haben.





Soll Patientendaten digital zusammentragen





Krankenhäusern abgelegten Patientendaten digital zusammentragen und ein Ende der Zettelwirtschaft im Gesundheitswesen bringen. Notfalldaten, Röntgenbilder, Arztbriefe, Befunde und Medikationspläne, aber auch der Impfausweis, der Mutterpass, das Untersuchungsheft für Kinder können dann elektronisch archiviert und schnell abgerufen werden. Zuletzt hatten Experten Zweifel an der Datensicherheit geäußert.

