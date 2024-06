Starnberger wählten am fleißigsten

Europawahl in Bayern - CSU - CSU-Wahlparty in der Parteizentrale der CSU nach den ersten Ergebnissen. - Foto: Peter Kneffel/dpa

Bayerns fleißigste Wähler kamen am Sonntag aus dem Landkreis Starnberg. Die geringste Beteiligung gab es in einer unterfränkischen Stadt.

Im Landkreis Starnberg haben bayernweit die meisten Menschen an der Europawahl teilgenommen. Mit 73,8 Prozent weist er die höchste Wahlbeteiligung im Freistaat auf, wie aus vorläufigen Daten des Landeswahlleiters hervorgeht. Die nächsthöheren Werte gibt es in Erlangen Stadt und Würzburg Land mit 73,6 und 73,3 Prozent.

Die niedrigste Wahlbeteiligung findet sich dagegen in Schweinfurt Stadt mit 52,1 Prozent, gefolgt von den Städten Straubing mit 53,5 und Hof mit 55,2 Prozent. In den meisten Fällen lag die Wahlbeteiligung in den Städten niedriger als in den umliegenden Landkreisen. Erlangen mit seinem hohen Wert ist hier eine Ausnahme. Eine Erklärung könnte dabei der dortige Bürgerentscheid zur Stadt-Umland-Bahn sein, der am Sonntag ebenfalls zur Abstimmung anstand und möglicherweise für zusätzliche Mobilisierung sorgte.

Auf Regierungsbezirksebene liegt Unterfranken mit 67,6 Prozent Wahlbeteiligung vorne, die restlichen Landkreise und Städte gleichen das Schweinfurter Ergebnis also mehr als aus. Dahinter folgen Oberbayern mit 67,2 und Mittelfranken (65,7). Oberfranken liegt mit 65,4 bereits leicht unter dem bayerischen Durchschnitt (65,5), ebenso die Oberpfalz (65,0) und Schwaben (63,6). Die mit Abstand niedrigste Wahlbeteiligung gab es in Niederbayern mit 60,6 Prozent.

