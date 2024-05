Starkregen: Zwei Unfälle auf A8 wegen Aquaplanings

Warndreieck - Ein Warndreieck steht in der Nähe einer Unfallstelle. - Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild

Auf der Autobahn 8 in Schwaben hat es bei starkem Regen am Montagabend zwei Unfälle wegen Aquaplanings gegeben. Sie ereigneten sich im Landkreis Augsburg zwischen Zusmarshausen und Adelsried, wie ein Polizeisprecher mitteilte. Verletzt wurde niemand. Bei Bad Grönenbach wurde zudem eine Straße überschwemmt. Im Süden Schwabens nahm der Regen am Abend zunächst wieder ab.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat für Montagabend für Schwaben und Oberbayern eine Unwetterwarnung herausgegeben. Es könne auch hageln und gewittern. Bäume, Hochspannungsleitungen, Gerüste und andere Objekte könnten umstürzen, Äste und Dachziegel herabgerissen werden. Straßen, Unterführungen und Keller könnten überflutet werden. Der DWD warnte auch vor Erdrutschen sowie Aquaplaning.

