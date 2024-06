Starkregen verursacht in Kitzingen Schäden in Millionenhöhe

Hochwasser in Bayern - Feuerwehrleute aus Nürnberg räumen ihr Gerät zusammen, nachdem sie im schwäbischen Gundremmingen Hilfe leisteten. In Bayern herrscht nach heftigen Regenfällen vielerorts weiter Land unter. An den westlichen Donauzuflüssen sinken die Pegel langsam. - Foto: Stefan Puchner/dpa