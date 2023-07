Wechselhaftes Wetter - Eine aufreißende Wolkendecke zieht über eine Wiese hinweg. - Foto: Thomas Frey/dpa/Symbolbild

An den Alpen und im Alpenvorland kann es am Donnerstag bis zum Nachmittag zu Starkregen kommen. Dem Deutschen Wetterdienst zufolge sollen auch vereinzelte Gewitter dort möglich sein, dazu auch stürmische Böen und kleiner Hagel. Im restlichen Freistaat soll es hingegen weitgehend trocken bleiben. Auch die Bewölkung werde sich im Laufe des Tages von Westen her auflockern. Die Höchsttemperaturen liegen den Angaben zufolge dabei zwischen 21 und 27 Grad.

