Starke Überschwemmungen: Auto steckt im Hochwasser fest

Wegen starker Überschwemmungen ist eine 52 Jahre alte Autofahrerin in Monheim (Landkreis Donau-Ries) mit ihrem Auto im Wasser stecken geblieben. Zuvor sei sie am Sonntagmorgen bei Dunkelheit und Starkregen in Aquaplaning geraten und stand schließlich etwa hüfthoch mit ihrem Fahrzeug im Wasser, teilte die Polizei mit. Demnach habe das Wasser an der Unfallstelle 70 bis 80 Zentimeter hoch gestanden. Die Frau blieb unverletzt und konnte sich selbstständig aus ihrem Fahrzeug befreien. Das Auto musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 20.000 Euro.

