Starke Rauchentwicklung bei Brand in Wertstoffhof

Feuerwehr - Einsatzkräfte der Feuerwehr in Schutzkleidung. - Foto: Philipp von Ditfurth/dpa/Symbolbild

Markt Erlbach - In einem Wertstoffhof in Mittelfranken ist am Sonntag ein Feuer in einer Lagerhalle ausgebrochen. Dort wurde nach Polizeiangaben Müll unterschiedlicher Art gelagert. Schadstoffe gelangten bei dem Brand in Markt Erlbach (Kreis Neustadt a.d.Aisch-Bad Windsheim) nach Angaben der Beamten aber nicht in die Umwelt. Die Polizei empfahl Anwohnern dennoch, Fenstern und Türen geschlossen zu halten, weil es zu starker Rauchentwicklung kam. Die Löscharbeiten dauerten am Vormittag an, über 80 Feuerwehrleute waren vor Ort. Umliegende Anwesen seien durch das Feuer nicht gefährdet, hieß es. Die Ursache für den Brand war zunächst unklar.

© dpa-infocom, dpa:230528-99-854040/2