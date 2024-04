Staplerfahrer fährt beim Zurücksetzen Kollegen an

Ein Staplerfahrer hat in Unterfranken beim Zurücksetzen einen Kollegen übersehen und diesen schwer verletzt. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, fuhr der 48-Jährige am Montag auf dem Gelände einer Firma in Arnstein (Landkreis Main-Spessart) einem anderen Mitarbeiter gegen die Beine. Die Beine des 60-Jährigen seien dabei unter dem Stapler eingeklemmt worden. Der Mann wurde den Angaben zufolge mit schweren Verletzungen in ein Würzburger Krankenhaus gebracht.

